Взимку сили ППО зосередяться на захисті енергетичного сектора України

Взимку 2023 року українська протиповітряна оборона зосередить зусилля на захисті енергетичного сектора України.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

За його словами, існує цілий перелік об’єктів, які можуть бути потенційними мішенями для ворога.

«Ми будемо продовжувати зосереджувати зусилля в тих же напрямках, що і минулого року. Зрозуміло, що основний акцент буде зроблений на об’єкти енергетичного сектора, особливо в опалювальний сезон, а також на стратегічні об’єкти державного значення та об’єкти критичної інфраструктури» – зазначив Юрій Ігнат

Юрій Ігнат запевнив, що протиповітряна оборона намагатиметься максимально знищувати все, що летить в Україну з росії.

Минулої зими російський агресор випустив по енергооб’єктах України понад 1500 ракет і дронів-камікадзе. За період з жовтня 2022 року по березень 2023 росія здійснила понад 30 масованих ракетних атак по енергетичній інфраструктурі України. Всього було зафіксовано 271 влучання.

Найбільш масштабні наслідки Україна мала після ракетних ударів 23 листопада 2022 року. Тоді після масованого ракетного удару на декілька годин залишились без світла одночасно понад 13 млн. споживачів. У багатьох областях виникли проблеми з водопостачанням.

Агентство Телевидения Новости