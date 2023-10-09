Куп’янський напрямок: ЗСУ відбили 5 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 9 жовтня. 593 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав одного ракетного та 39 авіаційних ударів, здійснив 23 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Дігтярне та Степне Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області; Степне Сумської області; Козача Лопань, Вовчанські Хутори, Охримівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кислівка, Синьківка Харківської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости