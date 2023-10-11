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Зносити чи не зносити – ось у чому питання: доля зруйнованих будинків у Харкові

Зносити чи не зносити – ось у чому питання: доля зруйнованих будинків у Харкові

Знесення зруйнованих будинків вимагає великих коштів, які можна було б витратити на будівництво.

Про це доповів мер Харкова Ігор Терехов на своїй пресконференції 11 жовтня.

Знесення зруйнованих будинків вимагає великих коштів, які можна було б витратити на будівництво.

Як приклад Ігор Терехов навів будинок на вул. Ужвій, 82.

“Знести під’їзд у цьому будинку коштує 17 млн грн. А нам пропонували за 35-36 млн грн, і ми запекло торгувалися, щоб знизити ціну. Уявіть, скільки можна було б побудувати на 17 мільйонів”, – зазначив міський голова.

«Чи будемо відновлювати будинок на вул. Свободи, 11/13, вирішить економічна експертиза», додає мер.

«Так, є технічна можливість відбудови за цією адресою. Але потрібно провести економічну експертизу.

Можливо, на ці кошти доцільніше збудувати нове житло, дати людям можливість жити на тому ж місці, але у нових квартирах іншого класу», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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