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«Коштів міського бюджету на все не вистачить»: встановлення вікон у Харкові

«Коштів міського бюджету на все не вистачить»: встановлення вікон у Харкові

У Харкові продовжують встановлювати вікна після обстрілів.

За час повномасштабної війни у Харкові були виконані роботи зі скління в обсязі 74,5 тис. кв. м, повідомив Ігор Терехов на своїй пресконференції 11 жовтня.

До кінця року планується відновити ще 21,2 тис. кв. м.

«Потреба дуже велика, і ми продовжуємо встановлювати вікна.

Зранку мав нараду з департаментами, ми обговорювали, як найшвидше встановити вікна у центрі, на Північній Салтівці, але це величезні кошти.

Мав розмову з урядом, щоб максимально задіяти на ці цілі програму «єВідновлення», бо коштів міського бюджету на все не вистачить», – повідомив міський голова.

Агентство Телевидения Новости

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