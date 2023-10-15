ВС остаточно ухвалив конфіскацію 2,3 млн грн податківця на користь держави

Верховний Суд (ВС) ухвалив остаточне рішення у справі про стягнення в дохід держави 2,3 млн грн необґрунтованих активів посадовця одного з органів Державної податкової служби Харківщини.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зокрема, податківець через третіх осіб, які також обіймають посади в органах податкової служби, набув необґрунтовані активи.

Йдеться про житловий будинок та земельну ділянку, розташовані у Київській області загальною вартістю 2,3 млн грн.

Основою для позову стали матеріали повної перевірки декларації, проведеної НАЗК. Податківець під час перевірки не зміг підтвердити законність походження коштів для набуття цих активів.

Таким чином, ВАКС, Апеляційна палата ВАКС та ВС визнали активи податківця необґрунтованими на 2,3 млн грн і стягнули їх на користь держави. Разом з тим, ВС змінив резолютивну частину рішення, розділивши пропорційно між двома відповідачами суму стягнення вартості необґрунтованих активів.

Постанова ВС є остаточною та оскарженню не підлягає.

Зазначимо, що справа харківського податківця – ще один приклад того, що інститут цивільної конфіскації в Україні працює. Він є ефективним засобом повернення незаконно набутих активів за межами кримінального провадження, що не залежить від наявності обвинувального вироку.

Кожен може повідомити НАЗК, на пошту info@nazk.gov.ua, про відомі факти для того, щоб ми перевірили будь-якого публічного службовця на предмет того, чи відповідає його рівень життя законним доходам.

Для того, щоб ваше повідомлення швидше розглянули, рекомендуємо зазначити в темі листа «Інформація для проведення моніторингу способу життя» та вказати фактичні дані про активи або інші цінності, які особа придбала, проте ви вважаєте, що офіційні джерела доходу цього публічного службовця не дозволяють йому таких покупок або рівня життя.

Агентство Телевидения Новости