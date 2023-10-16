Село-привид на Харківщині: в 6 км від російського кордону наважилася жити тільки одна людина

На село Петрівка Циркунівської громади на Харківщині – зараз всього одна жителька, пенсіонерка Ганна Шматко. До найближчих сусідів – кілометри.

Ганна

Отсюда и туда, на дачах там живут дедушка с бабушкой тоже.

Жінка пережила окупацію, евакуацію та нарешті повернулася в рідну хату. Пошкодження будинку такі, що зимувати тут буде неможливо. Тож із морозами Ганна Шматко збирається переїхати до рідних у Харків.

Ганна

Год никого не было, оно все текло. Тут было чистенько, обои были. Крыши не было, оно все текло. Света нет, связи нет. Вот так.

Жінка спокійно пересувається городом. Каже, що після пережитого її вже нічим не налякаєш. Разом із буряком та морквою збирає залишки смертоносного залізяччя.

Ганна

Ось назбирала відро. Там біля ями, де прильот був – там теж така болванка. На дорозі біля нас лежало також. Там як гепнуло – ми думали, з погреба повиплигуємо. Як гепнуло кусок, я не знаю, що то таке, але так гучно було, думали повиплигуємо звідти.

До російського кордону звідси 6 кілометрів. Всю окупацію родина Шматьків просиділа в підвалі. Виїхати змогли тільки після деокупації села. Йшли пішки, згадує донька пенсіонерки.

Наталія

Мы уходили отсюда пешком. Я, мама, дочка и овчарка. Я зашла с животными попрощалась, извинилась. Ми выходили пешком и дальше нас вивозили уже военные наши.

До вторгнення рашистів у родини була ціла ферма: крім птахів та кролів тримали й велику худобу.

Наталія

У нас были корови – дойные, три телки, бычок. И когда мы уходили – одна корова привела еще двоих бычков. Буквально за день или за два, как мы ушли.

Зараз за пенсіонеркою вже бігає зграя гусей, повернулася кішка, яку вже й не сподівалися побачити. Таких селищ-привидів у Циркунівській громаді ще п’ять. В кожному живе від п’яти до 12 людей. Коли можна буде розмінувати ці населені пункти та заживити – не відомо. Поки що в громаді повністю розміновані будинки тільки в Циркунах.

Ігор Кузьменко, голова Циркунівської військової адміністрації

Дальше будут Русские, Черкасские Тишки, туда тоже должно зайти электричество, люди должны свободно перемещаться, потому что возвращается много людей, в том числе и деток.

Минулого тижня на Харківщині виявили та знешкодили 2835 вибухонебезпечних предметів, сапери розмінували більш ніж 163 гектари територій і обстежили понад 11 кілометрів автодоріг та понад 30 кілометрів ліній електропередач. Електропостачання вдалося повернути майже в 250 будинків.





Агентство Телевидения Новости