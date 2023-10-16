На Харківщині завершують відновлення електромережі ще одного населеного пункту

Фахівці «Харківобленерго» на 80% заживили селище Прудянка.

Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

«За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова роботи з відновлення електромереж в регіоні тривають у посиленому режимі.

Енергетики повністю змінили одну підстанцію, ще на двох встановили нові трансформатори замість пошкоджених. Також замінили 30 опор високовольтної лінії 10 кВ та 150 опор лінії 0,4 кВ, змонтували близько 20 кілометрів нового проводу», – розповів Михайло Харнам.

Він додав, що для завершення робіт потрібно встановити ще 60 опор та замінити 4 кілометри дротів.

Ремонту потребує і підстанція, яка була повністю знищена обстрілами під час активних бойових дій.

Відновлювальні роботи у Прудянці вже виходять на завершальний етап.

Агентство Телевидения Новости