Знищення ворога в окопах з застосуванням гранат: в НГУ показали тренування харківської бригади «Спартан»

Штурм окопів є вирішальною частиною стратегії, яка вимагає від солдатів доброї підготовки. Ця тактика потребує як ретельного планування, так і спеціальної тактики. Нацгвардійці бригади «Спартан» відпрацьовують все це під час навчань.

Фрагменти тренування показали в Східному оперативно-територіальному об’єднанні Національної гвардії України.

Границя, командир взводу бригади «Спартан»

Зараз відпрацьовуємо штурм окопів, під’їзд БТРом до окопів та знищення ворога безпосередньо в самих окопах двома групами з застосуванням гранат, стрілкової зброї, димів та БТРу.

Як зазначає нацгвардієць, все приходить з досвідом, здобули свої навички бійці у бою, при штурмі населеного пункту Козача Лопань, КПВВ «Майорськ», при обороні Бахмуту та одна з останніх гарячих точок – населений пункт Роботіно Запорізької області.

Границя, командир взводу бригади «Спартан»

Проводимо навчання бійців згідно з тим, що ми там побачили, враховуючи всі недоліки, допрацьовуємо, робимо все для перемоги. Дуже багато помилок в тому, що бійці з остраху біжать вперед, а потім отримують тяжкі поранення і потребують довгої евакуації. Зараз пробуємо, щоб повільно та збалансовано оцінювали ситуацію, обстановку на полі бою, бо в окопах противника дуже багато замаскованих приміщень накопано. Намагаємось донести бійцям, щоб знаходили «нори» противника і ми зазнавали менше втрат.

За словами бійців, багато замінованих територій ворогом і найтяжче це дійти до окопів, минаючи мінні поля, військовослужбовці після такого маршу вже виснажені, але тримаються і продовжують бій в окопах.

Штурм окопів – це завдання, яке потребує не лише фізичної витривалості, але й психологічної міцності бійців. У таких ситуаціях спільна робота команди та дисципліна є ключовими факторами успішного штурму.

Нацгвардійці бригади «Спартан» продовжують здобувати досвід і вдосконалювати тактику, щоб забезпечити найбільш ефективний результат та досягнути перемоги на полі бою.

Агентство Телевидения Новости