Відключень електроенергії наразі не передбачається у жодній з областей України – Міненерго

В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії.

З цього приводу Міністерство енергетики повідомляє:

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни.

Вони можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов.

Енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону.

Міненерго звертається до громадян з проханням бути пильними та користуватися тільки офіційною та достовірною інформацією.

Агентство Телевидения Новости