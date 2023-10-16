Понад 682 млн грн за пошкоджене майно сягнула сума компенсації жителям Харківщини

У межах програми єВідновлення на Харківщині сума компенсації за пошкоджене ворогом майно сягнула понад 682 млн грн.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі грошову допомогу для ремонту житла отримали уже 6 109 заявників. На їхні рахунки надійшло понад 487 млн грн. Найближчим часом отримають компенсації ще 1 300 заявників на суму понад 195 млн грн. Рішення по цих виплатах уже ухвалені.

Зокрема, у місті Харків виплачено понад 85 млн грн. Призначено виплат на суму близько 24 млн грн.

Загалом в області подано 20 375 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла.

Крім того, комісії сформували 65 сертифікатів на виплату 94,5 млн грн компенсацій за знищене ворогом майно.

«Програма єВідновлення залишається однією з пріоритетних. Спільно з органами місцевого самоврядування працюємо над пришвидшенням розгляду заяв від громадян на отримання компенсацій», – зауважив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости