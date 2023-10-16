600 доба повномасштабного вторгнення: ЗСУ відбили 12 атак на Куп’янському напрямку

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 16 жовтня. 600 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши п’ять керованих ракет Х-59, одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59 та 11 «шахедів».

Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 16 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Бучків Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Буда-Вороб’ївська Чернігівської області; Соснівка, Тур’я Сумської області; Уди, Ветеринарне, Гатище, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще 4 атаки біля Стельмахівки та Надії Луганської області. Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Берестове, Синьківка, Крохмальне Харківської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости