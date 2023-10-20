Вчинили розбійний напад і завдали понад пів мільйона гривень матеріальної шкоди потерпілому: вирок суду

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винними двох чоловіків у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, спрямованому на заволодіння майном у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Їм призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Прокурори довели, що 24 липня минулого року двоє молодиків вчинили розбійний напад на чоловіка. До вчинення злочину зловмисники ретельно підготувались: заздалегідь придбали в аптеці медичні маски і обзавелись балончиком зі сльозогінним газом.

Біля одного з будинків по вул. Коцарській у Харкові зловмисники побачили потерпілого. Вдягнувши медичні маски на обличчя, аби не бути впізнаними, вони підійшли до чоловіка і вдарили його по ногах, від чого той впав на землю. Зловмисники бризнули в обличчя потерпілому сльозогінним газом і, подолавши таким чином опір, відібрали його мобільний телефон та зірвали у нього з шиї золотий ланцюжок.

Після вчинення злочину молодики втекли з місця події. Сума матеріальної шкоди, завданої потерпілому, складає понад 500 тис. грн.

Під час судового розгляду обвинувачені свою вину не визнали, заявивши, що того вечора їх не було на місці події. За словами одного з них, він у момент вчинення злочину був у спортзалі на тренуванні, інший нібито у цей час знаходився у себе вдома.

Обвинувальний вирок виніс Ленінський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости