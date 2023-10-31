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Окупанти знищили приватну оселю у Вовчанську: ДСНС
31 жовтня близько 12:30 російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору Вовчанська.
Внаслідок влучання снарядів загорівся житловий будинок, вогонь охопив площу 100 кв.м, повідомляє ДСНС в Харківській області.
На місці події працювали рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини та пожежна команда із селища Вільча, котрі протягом 3-х годин загасили вогонь.
Завдяки їхнім зусиллям вдалось врятувати сусідній будинок. На щастя обійшлось без постраждалих.