Правоохоронці евакуювали з Куп’янського району 32 людини, серед яких 16 дітей
Поліція разом з місцевою владою та волонтерами проводять роз’яснювальну роботу з населенням та пропонують виїхати з небезпечної території, яка постійно знаходиться під обстрілами військових росії.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківській області.
31 жовтня поліцейські ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення, Куп’янського районного відділу поліції спільно з волонтерами та органами місцевої влади евакуювали з територіальної громади 32 людей, з яких 16 дітей.
Також правоохоронці вивезли родину з домашнім улюбленцем – собачкою Лори.
Евакуйовані родини доставлені до безпечних місць. Їм надана вся необхідна допомога.