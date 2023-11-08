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Оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон можна буде в «Дії»

Оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон можна буде в «Дії»

Уряд ухвалив постанову про старт експериментального проєкту: батьки дітей до 16 років зможуть оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон онлайн. Послуга буде доступна в «Дії».

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. 

«Кілька кліків – і документ готовий, без особистої присутності обох батьків, стосів документів та поїздок до нотаріуса. Це пришвидшить процедуру та врятує від ситуацій, коли дозвіл треба оформлювати по колу в разі втрати. Він зберігатиметься в застосунку, тому його неможливо буде забути або загубити», – зазначили в Мінцифрі.

Як все працюватиме – розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Необхідно, щоб в обох батьків була Дія. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн.

Послуга в Дії буде повністю безоплатною, водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.

Агентство Телевидения Новости

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