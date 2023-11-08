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Україна відкриває новий табір для російських полонених та готує ще один – «Хочу жить»

Україна відкриває новий табір для російських полонених та готує ще один – «Хочу жить»

Через велику кількість російських військовополонених в Україні незабаром відкриють новий табір та водночас триває підготовка до запуску ще одного місця тримання рашистів.

Про це повідомив державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жить».

Зазначається, що ростання кількості військовополонених пов’язане як з ситуацією на фронті, погіршенням мотивації російських солдат, так і з блокуванням обмінів військовополоненими російською стороною.

Як і у випадку табору «Захід-1», умови в новому таборі відповідатимуть всім вимогам міжнародного гуманітарного права. Російським військовим нададуть медичну допомогу, триразове харчування, зв’язок з рідними, а також постійний доступ до представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Сам табір знаходиться в глибокому тилу, як це передбачено Женевськими конвенціями.

«Женевські конвенції передбачають військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях. Україна на відміну від рф дотримується міжнародних гуманітарних норм. А тим часом російська сторона, наприклад, утримує українських військових у звичайних тюрмах і виправних колоніях разом з полоненими, іноді в нелюдських умовах, не поважаючи і практично не визнаючи їхній статус військовополонених», – зазначили представники проєкту.

Агентство Телевидения Новости

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