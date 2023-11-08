Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації

Парламент підтримав законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, пише Громадське.

Воєнний стан та мобілізація мали тривати до 16 листопада, але тепер їх продовжили ще на 90 діб — тобто до 14 лютого 2024 року.

Президент Володимир Зеленський подав до парламенту відповідні законопроєкти 10211 та 10212 напередодні, 6 листопада.

Це вже дев’яте продовження з початку повномасштабного вторгнення росії. Такі рішення депутати за поданням президента вже ухвалювали п’ять разів у 2022 році (24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада), а також тричі у 2023-му (7 лютого, 2 травня та 27 липня).

Воєнний стан: про варто знати

Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Окрім того, можуть запровадити трудову повинність чи обов’язкові суспільно корисні роботи, або ж примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.

Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

Натомість Основний Закон країни не передбачає такої можливості для президента, і жодним іншим документом — законом чи постановою — продовжити повноваження глави держави до завершення воєнного стану не можна.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.

Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може обмежуватися право на вільне пересування.

Агентство Телевидения Новости