Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:12
Просмотров: 16

Україна отримала звіт з рекомендацією Єврокомісії

Україна отримала звіт з рекомендацією Єврокомісії

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова передала прем’єр-міністрові Денису Шмигалю звіт Єврокомісії з рекомендаціэю про початок вступних переговорів.

Про це очільник уряду повідомив у Telegram в середу, 8 листопада, пише Кореспондент.

«Офіційно отримав від пані посла ЄС в Україні Катарини Матернової звіт Єврокомісії щодо України в рамках Пакету розширення ЄС.

Документ рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу», – написав прем’єрі додав, що оцінка ЄК є дуже важливою у контексті європейського курсу України.

Шмигаль нагадав, що менше ніж за півтора роки Україна реалізувала низку важливих реформ і провела зміни у законодавсті.

«Наступним кроком є підготовка до кінця року Національної програми адаптації законодавства України до актів права (acquis) ЄС. З кожним днем Україна постійно наближається до повноцінного членства в ЄС», – запевнив він.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна запровадила 90% реформ, які від неї очікував ЄС. Подальшою умовою початку переговорів є виконання незавершених реформ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 