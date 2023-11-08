На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 6 атак: гарячі напрямки

Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Медведівка, Сеньківка Чернігівської області; Тур’я, Павлівка, Іскрисківщина Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку окупанти вели безрезультатні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 11 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 безуспішних атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Завдав авіаційних ударів біля Олександрополя та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

Агентство Телевидения Новости