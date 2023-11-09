Податкові перевірки бізнесу повертаються з 1 грудня: Верховна Рада

9 листопада Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 10016-д про відновлення податкових перевірок бізнесу.

До другого читання Комітет лише виправив дату – повернення документальних планових податкових перевірок призначено на 1 грудня 2023 року, повідомляє Судово-юридична газета.

Зокрема, з 1 грудня 2023 року до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені юридичні особи, які нараховували або виплачували заробітну плату в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.

При цьому мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.

Агентство Телевидения Новости