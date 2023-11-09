Майже 300 роботодавців Харківщини цього року отримали компенсації за працевлаштування ВПО

Про реалізацію державних програм підтримки працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на брифінгу в Офіційному Медіацентрі розповів директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

За його даними, у січні-жовтні поточного року на обліку служби зайнятості перебували 5,6 тис. незайнятих людей з числа ВПО, з них за сприянням служби працевлаштовано 1 053 людини.

Також за цей час у громадських роботах взяли участь 169 безробітних, на суспільно корисні роботи було направлено 1299 людей.

З метою сприяння адаптації ВПО на ринку праці державою реалізовується програма підтримки роботодавців. Зокрема, роботодавці, які працевлаштовують дану категорію населення після 24 лютого 2022 року, мають право на отримання компенсації за кожного працевлаштованого громадянина у розмірі 6 700 грн на місяць впродовж перших двох місяців із дати працевлаштування.

«Протягом січня – жовтня поточного року цю компенсацію отримали 299 роботодавців на суму 8,5 млн грн за працевлаштування 676 ВПО», – повідомив Олександр Котуков.

Крім того він повідомив, що Харківська область займає 2 місце в Україні за кількістю виданих ваучерів на навчання. Станом на 1 листопада видано більше 1300 ваучерів. Їх отримують певні категорії осіб: люди старші за 45 років, ВПО, ветерани війни тощо.

«Ваучери видаються за 79 професіями і 45 спеціальностями. Нещодавно до переліку була додана професія сапера. Відповідно за ваучерами ми можемо готувати саперів, на яких є сьогодні великий попит – перші приклади отримання таких ваучерів є на сьогодні». – сказав Володимир Котуков.

Крім того очільник служби зайнятості Харківщини відзначає дієвість інших державних програм. Зокрема за програмою мікрогрантів «Власна справа» в Харківській області подали заявки 600 осіб. За програмою щодо зупинення або скорочення господарської діяльності 66 роботодавців скористалися компенсаціями, в результаті чого було збережено 1199 робочих місць.

Агентство Телевидения Новости