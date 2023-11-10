В Україні ввели в обіг нову 10-гривневу монету

До річниці визволення Херсонщини Національний банк з 10 листопада вводить в обіг нову обігову пам’ятну монету «Антонівський міст».

За словами голови НБУ Андрія Пишного, Антонівський міст став символічним для українців під час війни, повідомляє Національний банк України.

За своїми характеристиками обігова пам’ятна монета «Антонівський міст» ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Проте її реверс – тематичний та містить стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного лету, а також транспортні розв’язки на обох кінцях мосту, що роблять його цікавим і оригінальним.

Як і всі інші обігові монети України, монета «Антонівський міст» обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Агентство Телевидения Новости