Прокуратура вимагає скасувати рішення: приватна власність земель, на яких розташована пам’ятка археології «Поселення Харків»

Встановлено, що на підставі рішень Харківської міської ради фізичним особам продано сім ділянок, розташованих в Основ’янському районі Харкова по вулиці Руставелі, вулиці Молочній, по провулку Соляниківському та по проспекту Гагаріна, для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель.

Загальна площа земель складає близько 0,5 га, а їхня вартість — майже 5 млн грн, повідомляє прокуратура Харківській області.

Прокуратурою встановлено, що зазначені землі розташовані в межах пам’ятки археології місцевого значення Поселення Харків, занесеної до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», земельні ділянки, на яких розташовані пам’ятки археології, можуть перебувати лише у власності держави.

Розпорядником земель вказаної категорії в межах міста є Харківська обласна державна (військова) адміністрація, а контроль за використанням пам’яток археології здійснює Департамент культури й туризму облдержадміністрації.

Вказані порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідних позовів до суду.

Наразі Червонозаводським районним судом Харкова відкрито провадження у справах.

Агентство Телевидения Новости