На Харківщині в сірій зоні прикордонники підняли український прапор (відео)

Бійці прикордонної бригади «Сталевий Кордон» підняли синьо-жовтий стяг в населеному пункті Тополі, який розташовується на Харківщині поблизу кордону з рф в сірій зоні.

Про це повідомили в 15 мобільному прикордонному загоні «Сталевий Кордон».

«Окупанти повинні постійно бачити, як майорить наш прапор, та пам’ятати, що ми завжди поруч та готові захищати свої землі, знищуючи ворогів», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости