Двоє вибухотехніків, які втратили кінцівки, повернулися до роботи та розміновують Харківщину

Вибухотехніки Валерій Онул та Андрій Ільків після підриву на мінах втратили кінцівки, проте відмовилися від оформлення інвалідності та виплат. Зараз вони у складі зведеного загону вибухотехнічної служби Нацполіції очищують Харківщину від російських снарядів. Валерій Онул працює в правоохоронних органах майже 25 років, розміновував Київщину, Чернігівщину, Харківщину. Підірвався під Херсоном.

Валерій Онул, заст. нач. управління вибухотехнічної служби Дніпропетровської області

Это было 29 ноября под Херсоном. Разминировали Новоалександровскую дамбу, густо она была засеяна, и там произошел этот случай. При подготовке площадки для сдергивания наступил на мину. Был сложний участок, миноискатель не работал. И подорвался, меня эвакуировали, на следующий день осмотрели место моего подрива и там еще сняли 4 штуки.

Вибухотехнік Андрій Ільків зі Львівщини. На дві ворожі міни поліцейський натрапив в районі села Дементіївка Харківської області.

Андрій Ільків, вибухотехнік

Це відбулося 13 вересня, відбувся вибух протипіхотної міни, внаслідок чого була пошкоджена стопа. Підбігли співробітники, а піді мною була ще одна. І коли мене відтягували, Тарас наступив ф йому теж ногу відірвало. Мене бронік спас, Тарасу ампутували ліву ногу.

Після тривалого лікування – знов працює і знов на Харківщині. Поліцейські не зупиняють роботи навіть у вихідні. Зараз складна ділянка – поле, на якому місцеві знайшли подвійну мінну смугу.

Геннадій Моргун, фермер

Мені хлопці зразу сказали, що як зайшли сюди російські, тут заїжджали Камазами і розкидували міни. Цілеспрямовано їхали і тут мінували все. Я не знаю, скільки їх привозили. Особисто я знайшов 34 штуки.

Чоловік збирався розміновувати все сам – купив металошукач та пішов у поле.

Зараз включу. Міна, міна, ще міна. Якщо не віриш мені – показую ще. Тепер повіриш, так? І ось іще одна міна. Зараз прив’яжу мотузочки тут і, мабуть, на цьому досить вже. Піду я, мабуть, горілки вип’ю, на цьому закінчуємо.

Геннадій Моргун, фермер

Ну я ж почав працювати. Знайшов 12 мін – написав заяву. Всього 34 міни. Потім розтяжку знайшли. І РПГ-75 знайшли. Ось тоді все закрутилося.

Шукав – та повідомляв про знахідки вибухотехніків. На четвертому десятку мін приїхали фахівці.

Дмитро Каракуркчі, заст. начальник вибухотехнічної служби Нацполіції

Приїхала група, яка проводить розмінування і знайшла тут дворядне мінне поле. Загальна кількість – близько 70 протитанкових мін… з підривачем МВМ. Крім того, на даній місцевості були знайдені міни типу ОЗМ 72. Якщо наїжджає на таку міну пікап – то це 200, якщо броньована машина, можуть залишитися живі люди. Але може спрацювати БК і теж будуть загиблі. Тобто смертельний ісход від наїзду на таку міну.

Знешкодження однієї міні в середньому займає близько 20 хвилин. Набагато довше тривають пошуки. Розташовані вони можуть бути як завгодно, без всякої логіки. Тому скільки триватиме розмінування такого поля – фахівці спрогнозувати не можуть.





Агентство Телевидения Новости