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7456 житлових будинків на Харківщині вже опалюються – Синєгубов

7456 житлових будинків на Харківщині вже опалюються – Синєгубов

На Харківщині опалюється 98,6% будинків.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Станом на 13 листопада в регіоні працюють 505 котелень, що становить 94,6% від загальної кількості, запланованих до роботи в цьому сезоні.

«Опалення подається до 945 об’єктів соціальної сфери, зокрема до 163 закладів охорони здоров’я – це 99,4%.

Крім цього, опалюється 7456 житлових будинків, що становить 98,6% від загальної кількості. Робота з підключення котелень в регіоні триває», – розповів Олег Синєгубов.

Повністю завершили процес підключення опалення 23 громади Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

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