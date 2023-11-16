Сегодня 18:39
Просмотров: 45
Ситуація термінова: у харківському центрі служби крові – дефіцит всіх негативних груп
У Харківському обласному центрі служби крові закінчились запаси всіх негативних груп крові.
Про це повідомляється на сторінці центру крові у Фейсбуці.
«У нас знову дефіцит. 4 (Rh -) немає зовсім. Ситуація термінова. Просимо всіх здати кров», – йдеться у повідомленні
Центр крові в Харкові:
Клочківська, 366 (пн-пт з 08:00 до 15:00, сб з 08:00 до 13:00)
ТРЦ Нікольський, 1 поверх (вт, чт, сб з 09:00 до 14:00)
Обидва пункти працюють під час повітряних тривог.