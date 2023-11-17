Державний аудитор, бетоняр, кореспондент: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 16 листопада 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1051 вакансія.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

1. Фізичний терапевт – 20 000 грн.

2. Водій навантажувача – 19 000 грн.

3. Інженер-конструктор – 17 860 грн.

4. Слюсар-сантехнік – 17 300 грн.

5. Державний аудитор – 17 000 грн.

6. Бетоняр – 16 230 грн.

7. Кореспондент – 16 100 грн.

8. Касир-експерт – 15 000 грн.

9. Оператор пакетоформувальних машин – 14 990 грн.

10. Інженер-енергетик – 13 200 грн.

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости