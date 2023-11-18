В Україні хочуть зменшити кількість вищих навчальних закладів

У МОН говорять про наміри зменшити кількість вищих навчальних закладів в Україні. Такі кардинальні зміни пов’язують із демографічною ситуацією в державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціалізоване освітнє видання Освіта.ua.

Заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький заявив, що сьогодні в Україні існує проблема з кількістю закладів вищої освіти.

Це стало проблемою, тому що останнім часом спостерігаються негативні демографічні тенденції.

Тобто утримувати велику кількість університетів стає просто не рентабельно для держави.

«Кількість закладів вищої освіти за останні 15 років зменшилась дуже мало. 15 років тому середня кількість студентів на один заклад вищої освіти була 6,5 тисяч студентів, сьогодні – 3,5 тисячі.

Демографія свідчить, що наступного року у нас не стане більше 17-річних», – вважає Винницький.

На його думку, наступні 15 років демографічна ситуація в Україні буде тільки ускладнюватися.

Агентство Телевидения Новости