Зеленський запровадив санкції проти харківського екснардепа Святаша

Президент України підписав указ, згідно з яким набуває чинності рішення Ради національної безпеки й оборони України, яке запроваджує 10-річні санкції проти деяких фізичних осіб, які підтримували росію.

Про це йдеться в указі №758/2023, який опубліковано на сайті глави держави.

У перелік підсанкційних осіб, разом з експрем’єр-міністром України Миколою Азаровим та ексміністром освіти та науки Дмитром Табачником потрапили й колишні народні депутати України Олег Царьов та Дмитро Святаш.

До санкційного списку потрапили також очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник та депутат Держдуми рі Дмитро Саблін.

Агентство Телевидения Новости