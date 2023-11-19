У Харківській області планують побудувати 19 бомбосховищ у закладах освіти

У 2024 році заплановано 19 проєктів бомбосховищ у закладах освіти Харківщини. На сьогодні в Харківській області розпочато будівництво нових захисних споруд у школах Люботина та Коротича.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Спільно з МОН та Офісом Президента працюємо над розбудовою безпечного освітнього простору, щоб діти вийшли на офлайн-навчання. Усі проєкти мають відповідати встановленим вимогам. Зокрема, на наступний рік підготували 19 проєктів, які плануємо профінансувати з державного бюджету за рахунок субвенції», – прокоментував Олег Синєгубов.

Начальник ХОВА також наголосив, що продовжують приводити до ладу і протирадіаційні укриття.

«Усі громади мають зробити так зване домашнє завдання щодо проєктів захисних споруд. В кожному населеному пункті зробити хоча б одне укриття біля опорного закладу освіти. Звичайно, на ці проєкти необхідно виділити значні кошти. Так, на захисну споруду в Коротичі буде витрачено 99 мільйонів гривень, а в Люботині – майже 73 мільйони гривень», – зазначив Олег Синєгубов.

«Потреба у шкільних автобусах для Харківщини – понад 100 автобусів. Цього року задовольнили приблизно 18% від загальної кількості, тому продовжуємо над цим працювати», – розповів начальник Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости