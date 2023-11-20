Ліквідувати пошкодження мереж після обстрілів Харківщини енергетики обіцяють протягом дня

На Харківщині відновлюють електропостачання після обстрілів в зонах обслуговування Борівського, Куп’янського і Вовчанського районів електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго».

Про це повідомили в «Харківобленерго».

Внаслідок обстрілів 19 листопада частково була знеструмлена Борівська громада, зокрема відключення електропостачання зафіксовані в селах Чернещина, Ізюмське, Дружелюбівка та Вище Солоне. Як повідомили в Борівському РЕМ, усі споживачі будуть заживлені протягом дня.

У Куп’янському районі частково знеструмлені села Курилівка та Подоли. За даними місцевого РЕМ, ці населені пункти постійно страждають від обстрілів. Фахівці підрозділу відновлюють тут електропостачання, коли дозволяє військова ситуація. Наразі енергетики чекають відповідного дозволу, щоб виїхати на місце.

Завершуються ремонтні роботи у селищі Вільча Вовчанської громади. За інформацією Вовчанського РЕМ, частково світло відновили ще у неділю, 19 листопада. Сьогодні енергетики планують заживити всіх знеструмлених споживачів.

Агентство Телевидения Новости