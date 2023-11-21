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Погода на 22 листопада: ДСНС попереджає про ожеледицю на дорогах

Погода на 22 листопада: ДСНС попереджає про ожеледицю на дорогах

По всій Україні, крім крайнього півдня, погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Про це повідомляє ДСНС України.

Пішоходів і водіїв закликають бути пильними й дотримуватися ПДР та елементарних правил безпеки.

За даними синоптиків, у середу 22 листопада похмура погода буде триматися у Харкові весь день, вранці очікується недовге прояснення. Без опадів.

Температура коливатиметься від 8-9 градусів морозу вночі до -5° вдень.

Агентство Телевидения Новости

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