Сегодня 14:47
Просмотров: 185
Погода на 22 листопада: ДСНС попереджає про ожеледицю на дорогах
По всій Україні, крім крайнього півдня, погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Про це повідомляє ДСНС України.
Пішоходів і водіїв закликають бути пильними й дотримуватися ПДР та елементарних правил безпеки.
За даними синоптиків, у середу 22 листопада похмура погода буде триматися у Харкові весь день, вранці очікується недовге прояснення. Без опадів.
Температура коливатиметься від 8-9 градусів морозу вночі до -5° вдень.