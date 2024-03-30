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Петиція про обмеження роботи онлайн-казино: що сказав Зеленський

Петиція про обмеження роботи онлайн-казино: що сказав Зеленський

Зеленський відреагував на петицію із закликом обмежити роботи онлайн-казино в Україні.

Вона менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів повідомляє Економічна правда.

Президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо онлайн-казино та їхнього впливу на частину суспільства.

«Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино – онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства. Я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення», – сказав президент.

Агентство Телевидения Новости

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