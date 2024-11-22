Укренерго послабило обмеження в енергопостачанні: як завтра відключатимуть світло

Завтра, 23 листопада, в Україні протягом всього дня діятиме одна черга відключень. Обмеження діятимуть з 8:00 до 22:00.

Про це повідомили в Укренерго.

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

В Укренерго попереджають, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

Актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго.

«Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком», – нагадують енергетики.

Агентство Телевидения Новости