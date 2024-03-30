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Швидко, як у Лас-Вегасі: українцям дозволили одружуватися онлайн через «Дію»

Швидко, як у Лас-Вегасі: українцям дозволили одружуватися онлайн через «Дію»

Уряд України ухвалив постанову про укладання шлюбу по відеозвʼязку в застосунку Дія.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Шлюб по відеозвʼязку в «Дії» — уряд підтримав постанову. Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані», – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать «Дія. Підписом».

«Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в «Дії», – наголосив Федоров.

Агентство Телевидения Новости

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