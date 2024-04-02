18 вулиць та провулків перейменували у Харкові

У Харкові перейменували 18 топонімів, назви яких пов’язані з країною-агресором.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє Харківська міськрада.

Так, вулиця Бакуліна тепер називається вулицею Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув у авіакатастрофі в Броварах), вулиця Біломорська – вулицею Фінською, а вулиця Байкальська – вулицею Сніжною.

Провулок Кронштадтський перейменували на провулок Чумацький, а вулицю Кронштадтську – на вулицю Литовську, провулок Алтайський – на провулок Вітряний, а в’їзд Трінклера – на в’їзд Джуса (на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним «Джус»).

Також вулиця Красноуральська стала вулицею Низинною, вулиця Іртиська – вулицею Мерлинською, провулок Іртиський – провулком Чепельським, вулицю Іжевську перейменували на вулицю Цукрову, а однойменний провулок носить назву Заможного.

Провулок Кольський відтепер називатиметься провулком Червоної Рути, провулок Ельбруський перейменували на провулок Буковельський, а провулок Єльнінський – на провулок Барвистий.

Крім того, вулиця Владивостоцька стала вулицею Шведською, однойменний провулок – Скандинавським, а в’їзд – Лірницьким.

Агентство Телевидения Новости