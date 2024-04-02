У Харкові судитимуть колишнього воєнкома

За процесуального керівництва прокурорів Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону до суду спрямовано обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного з РТЦК та СП м. Харкова.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Ексначальнику ТЦК інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб(ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.)

Слідством встановлено, що начальник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Харкова спільно з офіцером відділення обліку та бронювання цього РТЦК та СП одержав неправомірну вигоду у розмірі 25 000 грн за вплив на голову комісії з проведення медичного огляду з метою прийняття рішення щодо непридатності військовозобов’язаного за станом здоров’я до військової служби.

З метою конспірації своїх злочинних дій обвинувачений отримував неправомірну вигоду через підставну людину. Отримавши кошти видав фіктивну довідку про здоров’я зазначеного громадянина.

Щодо офіцера відділення обліку та бронювання – кримінальна справа виділена в окреме провадження.

Агентство Телевидения Новости