В Харківській області на пожежі загинув чоловік

2 квітня о 13:17 рятувальника надійшов виклик про пожежу в приватному будинку в селі Олексіївка Лозівського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників вогонь охопив площу у 15 кв. м. Горіли домашні речі та меблі. Внаслідок пожежі загинув 43-річний чоловік, тіло якого вогнеборці відшукали в осередку пожежі.

Локалізація вогню відбулась о 13:37, ліквідація – о 14:19. На місці події працювала одна одиниця техніки та п’ять рятувальників.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стала необережність загиблого під час куріння.

Агентство Телевидения Новости