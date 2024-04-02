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Перша харківська підземна школа розрахована на 900 учнів: будівництво завершено

Перша харківська підземна школа розрахована на 900 учнів: будівництво завершено

У Харкові завершили будівництво першої підземної школи: 20 класних кімнат розраховані на навчання  900 учнів у дві зміни.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, набір учнів на наступний навчальний рік майже завершений. А вже цього навчального року за парти сядуть 600 дітей. Зараз у школі завершуються останні приготування перед початком занять.

«Ми плануємо продовжити будівництво подібних шкіл в інших районах міста, аби забезпечити усім нашим дітям рівний доступ до якісної та, що найважливіше, безпечної освіти», – зазначив Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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