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Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років
Президент України підписав закон про зменшення призовного віку – з 27 до 25 років. Документ ухвалили в травні 2023 року. Проте відтоді Володимир Зеленський його не підписував.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Це дозволить мобілізовувати чоловіків 25 і 26 років. Ініціатором ідеї був Кабмін. Загальній мобілізації тепер підлягають військовозобовʼязані чоловіки, придатні та обмежено придатні за станом здоровʼя, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.