ППО знищила усі 4 «шахеди», які атакували Україну

Вночі 3 квітня 2024 року ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА «Shahed-136/131».

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«Шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Окупанти запускали свої дрони-камікадзе з району російського міста Приморсько-Ахтарськ, йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости