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ППО знищила усі 4 «шахеди», які атакували Україну
Вночі 3 квітня 2024 року ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА «Shahed-136/131».
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
«Шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.
Окупанти запускали свої дрони-камікадзе з району російського міста Приморсько-Ахтарськ, йдеться в повідомленні.