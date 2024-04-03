Окупанти намагалися прорвати оборону на Куп’янському напрямку: атаку відбито

Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 4 БпЛА було знищено.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.

Агентство Телевидения Новости