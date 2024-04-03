Вночі окупанти вдарили авіабомбами по Куп’янську та Боровій

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Гатище, Плетенівка та інші. Авіаударів зазнали села Синьківка, Липці.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

3 квітня о 3:29 внаслідок обстрілу КАБ міста Куп’янськ пошкоджено гаражі в гаражному кооперативі та приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Повторний обстріл о 3:32. Також без руйнувань та постраждалих.

3 квітня 3:25 селище Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено будівлю освітньої установи та гаражі. Інформація про потерпілих не надходила.

О 23:17 внаслідок обстрілу КАБ села Кучерівка Куп’янського району пошкоджені 2 приватні будинки. Без постраждалих.

О 17:00 внаслідок ворожого артобстрілу села Новоосинове Куп‘янського району пошкоджено приватний будинок. На місці удару загинув 58-річний чоловік, а в лікарні, внаслідок отриманих поранень, загинув його 11-річний син.

О 14:30 російські окупанти артилерією обстріляли село Івашки Богодухівського району. У результаті 12 ударів знищено п‘ять житлових будинків. Відсутнє енергопостачання. Без жертв.

О 13:33 влучання по території села Глушківка Куп’янського району. Без руйнувань та постраждалих. Повторний обстріл о 14:33.

2 квітня 8:00 село Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу було зруйновано склад-магазин та пошкоджено приміщення установи. Також було пошкоджено приватний житловий будинок та магазин навпроти. Без постраждалих.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну атаку в районі села Синьківка.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 54,95 га території, знищили 360 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости