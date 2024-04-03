У Харкові планують побудувати ще три підземні школи

Ще три підземні школи планують збудувати у місті Харкова до початку нового навчального року.

Про це журналістам повідомив міський голова Ігор Терехов.

Мер наголосив, що зведення подібних шкіл планується у всіх районах Харкова. Зараз для будівництва міська влада розглядає Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони. Крім того, за кошти субвенції з державного бюджету одну підземну школу проєктує ХОВА.

«Хочу, щоб до початку нового навчального року в Харкові з’явились ще три підземні школи. У будь-якому разі ми працюємо над цим», – повідомив Ігор Терехов.

За його словами, першу підземну школу звели в Індустріальному районі. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 млн грн. На перший час у закладі встановили обладнання зі шкіл, які через війну поки не працюють. Надалі USAID на безоплатній основі надасть нове обладнання (комп’ютери, інтерактивні дошки тощо).

Агентство Телевидения Новости