Наслідки обстрілів Харківщини за добу: вбито чоловіка та дитину
Окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.
2 квітня близько 3:00 військові рф задали авіаудари КАБами по селу Липці Харківського району, повідомляє поліція Харківської області.
Внаслідок обстрілу зруйнований магазин, пошкоджено приміщення приватного підприємства, житловий будинок.Близько 5:30 окупанти скинули керовані авіабомби на село Чернещина Ізюмського району. Пошкоджено чотири приватних будинки та неробочий магазин.
Близько 17:00 військові рф обстріляли з артилерії село Новоосинове Куп’янського району.
Загинув цивільний чоловік, 11-річний хлопчик отримав поранення. Дитина померла в лікарні.
У селі Глушківка внаслідок артобстрілу сталося займання лісосмуги.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.