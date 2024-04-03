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Наслідки обстрілів Харківщини за добу: вбито чоловіка та дитину

Наслідки обстрілів Харківщини за добу: вбито чоловіка та дитину

Окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

2 квітня близько 3:00 військові рф задали авіаудари КАБами по селу Липці Харківського району, повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок обстрілу зруйнований магазин, пошкоджено приміщення приватного підприємства, житловий будинок.Близько 5:30 окупанти скинули керовані авіабомби на село Чернещина Ізюмського району. Пошкоджено чотири приватних будинки та неробочий магазин.

Близько 17:00 військові рф обстріляли з артилерії село Новоосинове Куп’янського району.

Загинув цивільний чоловік, 11-річний хлопчик отримав поранення. Дитина померла в лікарні.

У селі Глушківка внаслідок артобстрілу сталося займання лісосмуги.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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