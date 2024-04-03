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Війська рф зруйнували школу на Харківщині: били ракетами «Гром»

Війська рф зруйнували школу на Харківщині: били ракетами «Гром»

Вночі 3 квітня, близько 3:20, збройні сили рф завдали ракетні удари по селищу Борова Ізюмського району. Пошкоджено навчальний заклад та шкільні гаражі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту двома ракетами «Гром Е-1».

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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