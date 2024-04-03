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Для захисту Харкова та інших міст потрібні системи Patriot – Зеленський

Для захисту Харкова та інших міст потрібні системи Patriot – Зеленський

Тільки за березень російські терористи застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 «шахедів» і понад три тисячі керованих авіабомб.

Такі цифри озвучив Президент України Володимир Зеленський в своєму Телеграм-каналі.

«Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків», – йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, «Патріоти» потрібні для Харкова та всіх інших міст і громад, які зараз під російськими ударами.

Агентство Телевидения Новости

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