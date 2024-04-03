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У власність держави буде повернуто дві земельні ділянки вартістю понад 1 млн грн на Харківщині

У власність держави буде повернуто дві земельні ділянки вартістю понад 1 млн грн на Харківщині

Суд задовольнив позовну заяву керівника Красноградської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави про витребування земельних ділянок, визнання недійсними договорів оренди земельних ділянок.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори встановили, що в грудні 2019 року чоловік отримав у власність дві земельні ділянки на території Старовірівської ОТГ на Харківщині для особистого ведення фермерського господарства. Загальна площа земель — понад 5 га.

Органу місцевого самоврядування чоловік надав фіктивний наказ про прийняття його на роботу до фермерського господарства. Крім того, доказів наявності освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі до заяви він не додав взагалі. Отже, чоловік не дотримався обов`язкових умов для отримання земельних ділянок відповідно до чинного законодавства України.

Вже у лютому 2020 року вказані землі були ним відчужені за договорами купівлі-продажу голові одного з фермерських господарств Красноградського району.

Після цього землі були передані в оренду вже іншому підприємству, що є грубим порушенням Земельного кодексу України.

Таким чином, чоловік незаконно отримав земельні ділянки, ввівши в оману відповідні органи місцевого самоврядування щодо наміру їх використовувати для ведення фермерського господарства.

Фактично він не мав на меті здійснення будь-якої фермерської діяльності на отриманій земельній ділянці, оскільки здійснив їх продаж менше ніж через півтора місяці після отримання.

Це стало підставою для звернення прокурора з позовною заявою до суду, яка нині задоволена в повному обсязі.

Рішення виніс Господарський суд Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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